Dopo quasi dieci anni di attività, Cagliari saluta il bar ufficiale della squadra rossoblù, situato nel cuore del Largo Carlo Felice. La notizia della chiusura, arrivata nei giorni scorsi, ha sorpreso molti tifosi e cittadini affezionati a quello che, nel tempo, era diventato un punto di ritrovo per chi ama il Cagliari Calcio. Il locale, affidato in gestione a una ditta esterna dalla società del presidente Tommaso Giulini, sarebbe ormai prossimo alla chiusura dei battenti per via di lavori non più rimandabili, secondo quanto riferito dal club. Una spiegazione che, però, lascia spazio a dubbi, visto che i motivi reali sembrano ancora non del tutto chiariti.

Da quanto trapela, gli affari economici non starebbero andando bene, e la società avrebbe deciso di revocare la gestione, lasciando a Kuster solo la sede sul litorale. Nel frattempo, si parla di un possibile subentro da parte della catena “Doppio Malto”, interessata a rilevare gli spazi rimasti liberi e aprire un nuovo punto nel centro città. Se tutto verrà confermato, si chiuderà così una pagina storica per i tifosi del Cagliari, mentre al suo posto potrebbe nascere un nuovo locale, pronto a scrivere una storia diversa.