Altri due incidenti stradali in serata a Cagliari.

Due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso dopo due sinistri distinti: il primo è avvenuto in via Molise dove una persona è caduta dallo scooter; il secondo in via Bacaredda dove un altro ciclomotore ha colpito un’auto.