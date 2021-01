Cagliari, “caddozzi” in azione: rifiuti scaricati nei cestini della piazzetta di via Melis a Pirri

Si ferma con l’auto e scarica abusivamente sacchi di spazzatura nei grandi cestini dei rifiuti. La maleducata è una ragazza, sorpresa da alcuni passanti che hanno poi raccontato la vicenda sui social network. “Questo schifo l’ho trovato questa mattina mentre facevo la passeggiata con la mia cagnolina nella piazzetta di via Melis”, si legge nella pagina Facebook “La Mia Cagliari”, “mentre ero ferma a commentare il degrado con alcune ragazze una 500 nera si è fermata vicino al secondo cestino. Scende una ragazza ben vestita e butta 2 buste di spazzatura. Non contenta sale in macchina e, sempre con la massima indifferenza, butta altre 2 buste di spazzatura in un altro cestino. Siamo rimaste tutte senza parole”.

Il presidente del consiglio Edoardo Tocco ha annunciato un intervento e il ritiro della spazzatura. La città sembra nuovamente invasa dai rifiuti. Discariche segnalate anche in via Biasi