Cagliari, buche e rifiuti davanti al San Giovanni di Dio: “Una discarica davanti alla clinica dermatologica”

Un vicolo degradato e sporco, in via Ospedale nel rione di Stampace. La stradina garantisce l’accesso alla clinica dermatologica del San Giovanni di Dio è gravato da avvallamenti e buche ed è spesso invasa da erbacce e sacchetti di rifiuti abbandonati.

In più occasioni cittadini, medici e infermieri indignati per le condizioni della strada, si sono rivolti al Comune di Cagliari nella speranza di risolvere le criticità. “Tuttavia, spiace constatare che le legittime richieste e aspettative di quanti “soffrono” nel vedere detto vicolo “malridotto” e sovente degradato, non hanno prodotto i tanto attesi risultati”, lamentano Marcello Polastri e Loredana Lai, Psd’Az, che chiedono al sindaco “come mai il vicolo non è stato oggetto di un intervento di recupero tramite riqualificazione, al pari di quanto già in essere in altre strade e vie della città? Quando, il vicolo, verrà liberato dai rifiuti, dotato di un piano di calpestio uniforme è sicuro, con l’eliminazione delle buche e degli avvallamenti che favoriscono la crescita di vegetazione spontanea?”