Cagliari, boom di solidarietà per la 98enne senza farmaco salvavita: “Ora abbiamo tante scorte”

Dalla disperazione alla felicità, dalla paura di veder peggiorare le proprie condizioni fisiche alla gioia di poter prendere quelle fiale di Lixiana indispensabili per il suo cuore. Maria Piu, la nonnina 98enne di Cagliari rimasta senza il prezioso medicinale, ora ne ha in abbondanza. Dopo l’appello lanciato su Casteddu Online c’è stata una grande mobilitazione: da Pula a Oristano, dalla stessa Cagliari a Sassari, in tanti si sono detti disposti ad aiutare, concretamente, l’anziana. E, alla fine, le scorte sono arrivate, come racconta la sua badante, Monica Sarigu: “In mattinata abbiamo ricevuto il Lixiana, siamo stati riforniti da chi si trovava più vicino”. Un giovane di Pula era disposto ad acquistare il medicinale in una farmacia del paese, a riprova che il mancato rifornimento riguardasse solo le farmacie del capoluogo sardo, una vedova voleva fare altrettanto. Alla fine, ha stravinto la solidarietà e la voglia di aiutare una novantottenne a continuare a vivere serena.

“Adesso speriamo solo che il Lixiana ritorni disponibile in tutte le farmacie di Cagliari, in modo da non dover vivere più un simile incubo”.