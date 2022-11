Cagliari, blitz dei manifestanti a Monte Urpinu: sale la tensione e arriva la polizia

Blitz di un gruppo di cittadini e ambientalisti nel parco di Monte Urpinu a Cagliari. Sfruttando l’apertura del cancello di via Garavetti per fare uscire un’automobile hanno superato il cancello: “Stiamo proteggendo gli uccelli, non siamo assassini e stiamo solo protestando. Vogliamo vedere l’ordinanza di chiusura del Comune, non è appesa da nessuna parte”. Lacrime e tensione, sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia insieme a quattro agenti della polizia Locale.

La Lav, intanto, ha ottenuto l’ordinanza dell’Asl sugli abbattimenti: “Sono preventivi, per quanto ci riguarda stiamo formalizzando una diffida per bloccare gli abbattimenti”.