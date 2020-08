Cagliari, black out al mercato di San Benedetto: serrande e box chiusi, niente spesa

Beffa per i boxisti e i clienti del mercato civico di San Benedetto. A causa di un black out legato, probabilmente, a un guasto della centralina elettrica, è stato impossibile tirare su le serrande della struttura. L’amara sorpresa all’alba per i tanti pescivendoli, macellai e fruttivendoli: dopo vari tentativi, si sono dovuti arrendere e la direzione del mercato ha chiamato alcuni tecnici. Stando a qualche testimonianza dei venditori, per colpa del black out anche le celle frigorifere sono andate totalmente ko. E i danni, per qualche venditore, potrebbero essere ingenti. I primi tentativi di riparazione sono iniziati presto, poco dopo le sette del mattino. A fine mattinata, però, il guasto non era stato ancora risolto. Risultato? Boxisti con le casse vuote e assiepati fuori dal mercato in attesa di conoscere il loro destino, e cagliaritani sotto il sole con le buste della spesa ancora vuote.