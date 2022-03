Cagliari, Baselli ha il Covid: “E’ in isolamento”

Covid. Il Cagliari Calcio comunica che nell’ambito dei test sanitari organizzati dal Club è emersa la positività al Covid-19 di Daniele Baselli: il calciatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in isolamento.

Cragno e Joao Pedro convocati da mister Mancini. La Nazionale torna in campo per giocarsi attraverso i play off l’ultima occasione di conquistare il pass per il Mondiale di Qatar 2022: prima la semifinale contro la Macedonia del Nord (Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, giovedì 24 marzo ore 20.45) e, in caso di successo, la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia (martedì 29 marzo, a Porto o Konya). Per l’occasione, il Ct Roberto Mancini ha convocato 33 calciatori, che raggiungeranno il Centro Tecnico Federale con un arrivo scaglionato al termine dei rispettivi impegni di campionato.

Tra loro due rossoblù il portiere Cragno e l’attaccante Joao Pedro, quest’ultimo alla prima convocazione in Nazionale dopo la chiamata nello stage di fine gennaio,

La formula dei play off per il Mondiale 2022 prevede tre minitornei da 4 squadre, con gare uniche di semifinale e finale, che promuoveranno le 3 vincitrici. L’Italia è inserita nel gruppo con Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia, che si sfidano nell’altra semifinale. Le due vincenti accederanno alla finale che mette in palio il pass per il Qatar, mentre le due perdenti si affronteranno in una gara di consolazione. In passato, già due volte l’Italia è stata impegnata nei play off Mondiali: eliminata dalla Svezia nel 2017 (Mondiali 2018) e qualificata con la Russia nel 1997 (Mondiali 1998).