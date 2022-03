Decreto energia: bollette pagabili a rate e prezzo del carburante giù di 8,5 centesimi al litro

Decreto energia, ecco la bozza: fino a 24 rate per le bollette di maggio e giugno, taglio accise su benzina, gasolio e Gpl con una riduzione del prezzo di 8 centesimi al litro per un mese. Questo quanto prevede la bozza del dl all’esame del Consiglio dei ministri in circolazione.

Sui carburanti: le riduzioni delle aliquote sono state calcolate in modo da generare una diminuzione di gettito complessivo di 308,17 milioni di euro, in termini di accise e di IVA e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, compensando i maggiori introiti IVA legati all’aumento delle quotazioni del greggio. La durata è stabilita in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede una riduzione da 85,16 euro per mille litri benzina, gasolio e Gpl, quindi 0,85 centesimi di euro per litro.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/economia/decreto-energia-pdf-accise-bollette-rate-1.7478673