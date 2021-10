Cagliari, l’ira della barista: “Distacchi di corrente continui, per colpa dell’Enel sto perdendo tutti i clienti”

Corrente elettrica staccata più volte al giorno, anche per tante ore, per poter svolgere dei lavori. Succede in vari punti della città, a Cagliari, anche nel Corso Vittorio, più precisamente nell’ultimo tratto, quello non pedonale. E i titolari dei negozi sono imbufaliti e disperati. Senza luce impossibile lavorare e c’è anche il rischio di dover buttare la merce. Come nel caso di Lejla Pintus. Trentadue anni, la giovane imprenditrice ha aperto da pochi mesi una caffetteria e si trova a dover fare i conti con il buio, in tutti i sensi: “Sono presente qui da marzo 2021, puntualmente l’Enel l’azienda appaltatrice che svolge i lavori, predispongono dei distacchi di corrente elettrica molto frequenti, danneggiando così tantissime attività commerciale come la mia. La compagnia ci lascia senza corrente tutto il giorno o per diverse ore durante la giornata, impedendoci di lavorare e questo sta capitando molto spesso, negli ultimi mesi questo problema è stato abbastanza frequente”, denuncia la barista, che ha spedito alla nostra redazione anche le fotografie dei lavori. Impossibile vendere caffè o utilizzare i macinini per poterlo vendere, in buste, alla clientela.

“Il distacco di corrente elettrica purtroppo ci impedisce di lavorare, di poter mantenere costantemente la temperatura del ce ne frigo o comunque dei macchinari, danneggiando purtroppo i macchinari stessi una volta accesi. Ho aperto da pochi mesi e nonostante tutte le difficoltà che un’attività possa riscontrare, questi problemi causano ancor di più un grave calo di lavoro e tante perdite”.