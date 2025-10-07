Non c’è pace per chi abita nel cuore della città del sole, ora alle prese con un nuovo e serio problema: c’è infatti chi si diverte a danneggiare le auto in sosta dei residenti. Ammaccature nella carrozzeria delle macchine e le ruote volutamente bucate. Decine le segnalazioni negli ultimi giorni, da via Asproni, via XXIX Novembre, via Caprera, parcheggio privato del palazzo Equitalia “è un disastro”.

Danni non indifferenti e la preoccupazione dilaga.

Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace: “Solito incessante invito all’amministrazione di installare telecamere e chiudere i varchi con una vera ZTL. La viabilità è sempre più compromessa, di parcheggi neanche l’ombra. Il sindaco dialoghi con la Todde per poter riutilizzare il parcheggio di via Caprera da lustri negato alla collettività per problematiche legate alla sicurezza dell’infrastruttura.

Siamo stanchi e senza tutele e adesso pure alla mercé di balordi che vandalizzano le vetture”.

Non si conoscono i motivi che spingono i vandali a danneggiare le vetture in sosta, l’unica certezza è che i residenti sono esasperati e affidano alle istituzioni la speranza di individuare il o i colpevoli e porre rimedio, così, a questa nuova emergenza.