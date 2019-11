Cagliari, auto in fiamme in via Cimabue: intervento dei vigili del fuoco e della polizia

Cagliari, incendio di un’auto in un parcheggio condominiale, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intero veicolo e alle auto in sosta vicine.

La squadra “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando, è intervenuta intorno alle 21:20 per l’incendio di un’auto in sosta all’interno di un parcheggio condominiale in via Cimabue a Cagliari, evitando la propagazione delle fiamme all’intero veicolo e alle auto in sosta vicine.