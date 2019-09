Cagliari, l’addio di Auchan a Santa Gilla: il centro commerciale passa alla Conad

Dall’esordio come “Città Mercato” negli anni ’90 sino alla Auchan, adesso la “nuova vita” del centro commerciale in riva alla laguna. Ma è l’unico in Sardegna, gli altri 3 resteranno in mano all’azienda francese. Sindacati preoccupati: “Non si capisce quali siano i reali investimenti sull’operazione di acquisizione in cambio però di sacrifici che dovrebbero sostenere solo i dipendenti”