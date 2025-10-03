Asse Mediano in tilt, tre incidenti paralizzano il traffico: giornata da bollino rosso in città, automobilisti in fila tra manifestazione e vecchi problemi.

Solita routine per chi deve percorrere l’Asse Mediano, ossia chilometri di coda prima di raggiungere la deviazione da prendere: tre incidenti, infatti, avvenuti a poca distanza tra loro, hanno monopolizzato la strada creando l’ennesimo tappo che ha congestionato il traffico. L’ora è quella di punta, rafforzata da tanti genitori di studenti pendolari che, a causa dello sciopero anche dei mezzi pubblici, non hanno potuto far rientro a casa. Una giornata di fuoco, insomma, che ora giunge al termine, ma che ha fatto registrare notevoli ritardi e disagi.