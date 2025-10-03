Tragedia in un appartamento a Cogorno, vicino Genova. Una coppia di anziani di 87 e 84 anni è stata intossicata dal monossido di carbonio, probabilmente uscito da una stufa che tenevano in casa.

L’allarme è scattato questa mattina attorno alle 12. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Nulla da fare purtroppo per l’87enne, mentre la moglie è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine per chiedere cosa possa essere accaduto e a cosa è stata dovuta la perdita.