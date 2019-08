Cagliari, Arst: “Dal 27 al 29 agosto breve sospensione del servizio metro”

Arst comunica che nei giorni 27, 28 e 29 agosto 2019 si effettueranno alcuni interventi di manutenzione straordinaria del binario di Metrocagliari in corrispondenza dell’attraversamento stradale di via San Gottardo.

In dette stazioni verrà effettuato un servizio ridotto con i tram solo nella tratta Repubblica – Vesalio nella quale le corse tranviarie saranno effettuate con frequenza ogni 20 minuti.

Nelle altre tratte, più precisamente San Gottardo – Vesalio e San Gottardo – Policlinico, i viaggiatori potranno usufruire delle corse sostitutive predisposte da Arst con l’uso di autobus con frequenza ogni 20 minuti.

Ad esempio, dalla fermata del bus CTM di viale Roberto Pisano alla fermata Bus Arst di via San Gottardo (fronte Stazione), dette corse verranno effettuate senza fermate intermedie e così, per quanto concerne la linea San Gottardo – Policlinico per la quale saranno effettuate corse sostitutive con autobus dalla fermata Bus Arst di via San Gottardo (fronte Stazione). Anche in questo caso non sono previste fermate intermedie e le frequenze saranno di 20 minuti.

Infine, nella linea San Gottardo – Settimo San Pietro, si effettueranno servizi ferroviari sostitutivi e non sarà effettuata la fermata Camelie.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.arst.sardegna.it