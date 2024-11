Cagliari, arrivano i soldi per Anfiteatro e Villa Tigellio: 450mila euro dalla Regione

Arrivano 450mila euro al comune di Cagliari per interventi all’Anfiteatro romano e alla domus romana Villa Tigellio: l’ha deciso la giunta regionale durante la trentaseiesima seduta.

La giunta ha anche deliberato l’assegnazione di 30 milioni di euro – per il triennio 2024/2026 – al Sistema regionale della Ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, finanziando importanti progetti, inclusi il rafforzamento della ricerca di base e il sostegno ai ricercatori, con iniziative volte sia a trattenere i talenti locali che a favorire il loro rientro nella nostra isola.

Deliberata la rimodulazione del programma di interventi a favore del comparto ippico per l’anno 2024, che verrà affidato all’agenzia Agris e garantirà la piena operatività dell’agenzia Asvi Sardegna. Approvato anche il rendiconto della gestione dell’esercizio 2023 di Agris e autorizzata la stessa all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, pari a quasi 3,5 milioni di euro. Autorizzata l’agenzia Laore a procedere con il completo indennizzo a favore delle aziende danneggiate dall’invasione di cavallette del 2021, utilizzando anche gli stanziamenti inutilizzati per il 2023.

Approvato il piano di ripartizione dei contributi, pari a 789mila di euro, destinati alle Province e alla Città Metropolitana di Cagliari per interventi di ripopolamento della fauna selvatica. La Giunta ha poi stanziato 892mila euro per azioni volte alla gestione e all’eradicazione delle specie esotiche invasive presenti nel territorio regionale.

La Giunta ha disposto una rimodulazione degli interventi approvati con delibera dello scorso giugno e finalizzati al superamento della crisi idrica del Sistema Posada. In particolare, l’intervento finanziato al comune di Siniscola per un importo pari a euro 350 mila euro viene modificato, ampliando le possibilità di spendita delle risorse e consentendo la realizzazione di una serie di opere connesse.

Infine, 950mila euro sono stati destinati a interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e dei musei. Al Comune di Cagliari riconosciuti 450mila euro per interventi all’anfiteatro romano e alla domus romana “Villa Tigellio”. Alla Soprintendenza archeologica, belle Arti e paesaggio, per le province di Sassari, Nuoro, Cagliari il riconoscimento di 500mila euro per l’intervento alla Scuola di alta formazione in Restauro a Li Punti.