La Giunta comunale ha dato il via libera nei giorni scorsi, con la deliberazione n. 184, all’approvazione del progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione del mercato di San Benedetto e delle aree adiacenti esterne. Si tratta di un passo cruciale per un’opera strategica che mira a trasformare uno dei luoghi più iconici della città, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto prevede una ristrutturazione profonda che manterrà la sagoma sostanziale dell’edificio, ma ne riconfigurerà totalmente gli spazi interni, rendendoli più funzionali e accessibili. I solai intermedi e le strutture portanti saranno completamente rifatti, mentre la copertura verrà trasformata in una terrazza praticabile. Il basamento sarà modificato per mantenere una quota interna costante, eliminando le barriere architettoniche e rendendo gli accessi più funzionali. Un elemento distintivo del nuovo layout sarà la realizzazione di una corte interna di 280 mq, progettata per migliorare l’aerazione e la luminosità naturale degli ambienti.

Le aree esterne verranno riqualificate con spazi verdi, percorsi pedonali e parcheggi, con particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili.

“Con la riqualificazione del mercato di San Benedetto, i cittadini potranno fruire di un mercato più funzionale, sicuro e accessibile, mentre gli operatori avranno a disposizione ambienti all’altezza del lavoro che svolgono ogni giorno”, sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra: “L’accessibilità è uno dei pilastri del progetto: verranno abbattute le barriere architettoniche e ripensati completamente gli accessi, in modo da rendere la struttura davvero inclusiva per tutte e tutti. Si tratta indubbiamente di un investimento strategico importante che permetterà di restituire pienamente al mercato di San Benedetto il ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita economica e sociale della città”.

Con questo intervento strategico dal valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, finanziato in larga parte con fondi PNRR e integrato da risorse comunali, l’Amministrazione conferma l’impegno di valorizzazione del patrimonio commerciale cittadino e del rilancio dei Mercati Civici.