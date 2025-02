A sollecitare la direzione è la Uil Fpl. Ore di straordinari che devono confluire in una banca, come previsto dalle norme siglate, per poi essere utilizzate dai lavoratori come permessi di riposo oppure retribuite. Ma “appare inspiegabile che questa Amministrazione stabilisce, in maniera unilaterale, la non attivazione della banca delle ore prevista dalla norma contrattuale”. Una ingiustizia, insomma, poiché sembra, attualmente, quasi una utopia poter recuperare le ore di straordinario lavorate a causa delle difficoltà legate alla carenza del personale. “Chiediamo all’amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto delle prerogative delle OO.SS., di voler intervenire affinché trovino corretta applicazione le norme contrattuali sottoscritte”.