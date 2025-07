“Vengono qui solo per il compattatore”, portano ingombranti e immondizia di ogni genere e non sono espositori dello spazio dedicato alle occasioni da acquistare e portare a casa: ancora una volta “c’è chi approfitta del mercatino per liberarsi della spazzatura”. Una situazione ampiamente segnalata e che, con il caldo, genera ancor più disagio. Uno spettacolo indecoroso, “questo non è l’ecocentro ma un mercatino, perché nessuno interviene?” spiega una donna.

“Non è giusto nei nostri confronti e nemmeno di chi vende, è un danno economico per tutti e uno spettacolo indecoroso”. Un appello, infine, rivolto alle istituzioni, ossia quello di provvedere a redarguire chi commette questi atti di inciviltà”.