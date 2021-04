Cagliari, ambulanti e giostrai bloccano via Roma: “Subito soldi dalla Regione, siamo alla frutta”

Sono tornati a protestare in via Roma a Cagliari, sotto i portici del Consiglio regionale, gli ambulanti e i giostrai della Sardegna. Il bis della rabbia arriva a 48 ore dalla prima manifestazione, organizzata lunedì. Chiedono soprattutto i “soldi dalla Regione. Non atimao lavorando da un anno, le nostre casse sono vuote e non sappiamo come dar da mangiare ai nostri figli”. Oggi, forse, il tanto sperato incontro con dei rappresentanti della politica regionale. Sul piatto due richieste: “Aiuti sicuri e immediati e date sicure per la ripartenza di sagre e fiere”. La rabbia è tanta, si prospetta una mattinata molto rumorosa sotto i portici di via Roma.