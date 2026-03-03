“Quanto accaduto in piazza San Michele è un fatto inaccettabile che evidenzia, ancora una volta, le criticità legate alla sicurezza nel trasporto pubblico e l’esposizione quotidiana dei lavoratori a rischi

che esulano completamente dalle loro mansioni”. Lo sostiene la segretaria regionale della Uiltrasporti Anna Cirronis, intervenendo su quanto accaduto due giorni fa in piazza San Michele a Cagliari dove tre mezzi del Ctm sono stati bersagliati con un colpo di un’arma ad aria compressa e dal lancio di pietre. “Uno dei tre autobus coinvolti è stato danneggiato da un colpo di un’arma mentre era regolarmente in circolazione – sottolinea la segreteria regionale della Uiltrasporti -. L’autista, suo malgrado coinvolto nell’episodio, ha vissuto momenti di forte tensione e pericolo, trovandosi esposto a una situazione di estrema gravità durante l’espletamento del proprio servizio pubblico”.

La segretaria regionale, Anna Cirronis, a nome dell’intera organizzazione sindacale, esprime piena solidarietà e vicinanza ai conducenti coinvolti e a tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale, che ogni giorno assicurano con professionalità e senso di responsabilità un servizio fondamentale per i cittadini.

“La Uiltrasporti chiede con la massima urgenza la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura, in concertazione con l’azienda e le Forze dell’Ordine, al fine di individuare e attuare interventi concreti e immediati per la tutela della salute e della sicurezza del personale e dell’utenza – prosegue Cirronis -. È necessario rafforzare le misure di controllo e prevenzione nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, potenziare i sistemi di sicurezza a bordo dei mezzi e garantire condizioni di lavoro che non mettano a repentaglio la vita dei lavoratori”.

“La sicurezza non può essere considerata un elemento accessorio – conclude la segretaria regionale -: rappresenta un diritto imprescindibile per chi lavora e per chi utilizza il trasporto pubblico. La Uiltrasporti continuerà a vigilare e a intraprendere ogni iniziativa utile affinché episodi come quello odierno non si ripetano”.