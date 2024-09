Cagliari, allarme a Mulinu Becciu: maniaco terrorizza una donna in via Giotto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo attacco del maniaco incappucciato. In via Giotto a Mulinu Becciu, rione dei primissimi assalti del malvivente che ormai da anni spaventa le donne in città. L’ultima testimonianza, scritta in firma anonima sui social network, è di ieri sera. “Verso le 20: 49 mia sorella è scesa dall’1 in via Giotto”, si legge nella pagina dedicata al rione, “quest’uomo avrà avuto almeno 25 anni. Ha iniziato a seguirla dopo un po’ mia sorella mi chiama e mi chiede aiuto lei inizia velocizzare il passo e lui inizia a correre verso di lei. E’ riuscito a entrare nel palazzo, io ero al piano terra mentre lui era già entrato, io stavo cliccando il piano di casa, ad un certo punto lo sento correre per le scale e urlo in direzione di mia sorella invitandola a correre perché era entrato nel palazzo. Era vestito con un pantalone nero e una maglia bianca”.

Via Giotto non è nuova agli assalti del maniaco incappucciato. Già nel dicembre 2023 una ragazza che portava a spasso il cane venne aggredita. L’aggressore indossava una felpa con un cappuccio e un giubbotto blu e dopo le urla lanciate dalla giovane è fuggito in direzione via Cavallo. Le modalità dell’aggressione conducono tutte nella direzione del “maniaco incappucciato”, l’uomo responsabile di aggressioni (tutte con le stesse modalità) ai danni di decine di donne a Cagliari negli ultimi anni e mai definitivamente acciuffato dalle forze dell’ordine.