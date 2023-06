Cagliari, allarme a Marina Piccola: “Incidenti negli scivoli e parcheggi al buio”

Un tempo era il luogo di ritrovo più alla moda delle notti d’estate cagliaritane. Oggi invece gli amanti di Marina Piccola sono costretti a fare i conti con scivoli pericolosi e strade buie. Allarma a Marina Piccola. Tante le segnalazioni arrivate al capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello, pronto a depositare un’interrogazione in consiglio comunale sull’argomento. Secondo le lamentele arrivate all’indirizzo dell’esponente dem, stamattina si sarebbe verificato l’ennesimo scivolone, nel tratto di passeggiata che fronteggia il Bar Aurora, dove insistono due scivoli per agevolare l’ingresso in mare delle imbarcazioni.

“Nessun cartello di pericolo, nulla, anzi, quelli che c’erano diversi anni fa, hanno ben pensato di toglierli”, attacca Marcello, “passanti, turisti, anziani e bambini, ignari che quei due piccoli tratti siano invece una trappola scivolosa, data dalla formazione naturale delle alghe, la percorrono per poi arrivare all’epilogo più spiacevole. Le cadute rovinose sul cemento sono all’ordine del giorno e a volte non bastano le urla dei bagnanti più esperti a segnalare il pericolo. A farne le spese sono quasi sempre gli Anziani che non hanno la stessa prontezza e riflessi dei ragazzini. Teste spaccate, traumi alla colonna, femore rotto e tanta amarezza per un qualcosa che si potrebbe evitare con dei semplici cartelli”.

E oltre alle insidie legate alla pericolosità degli scivoli ecco il buio, legato al malfunzionamento degli impianti di illuminazione, che secondo le denunce coprirebbe la zona, soprattutto l’area del parcheggio.