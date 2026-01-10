Gli studenti del Liceo Alberti situato in viale Colombo, segnalano una situazione di forte criticità legata al malfunzionamento dei servizi igienici dell’istituto. Da tempo, infatti, solo una parte dei bagni risulta funzionante, circostanza che non consente di garantire il

rispetto delle minime norme igienico-sanitarie per l’intera

popolazione scolastica.

Nella giornata di ieri la situazione si è ulteriormente aggravata: l’acqua è mancata in 3/4 della scuola per l’intera mattinata, evento che non rappresenta un caso isolato, rendendo di fatto impossibile l’utilizzo dei servizi e compromettendo le condizioni di

sicurezza e igiene. A fronte di tale emergenza, il Dirigente scolastico ha inoltrato formale richiesta di autorizzazione al Comune per l’uscita anticipata degli studenti, senza tuttavia ricevere riscontro.

“Si evidenzia inoltre” spiegano i rappresentanti di istituto “che la comunità scolastica è in attesa della ristrutturazione della sede centrale di Viale Colombo, intervento già previsto ma non ancora realizzato, mentre le frequenti interruzioni

dell’erogazione dell’acqua continuano a causare gravi disagi nello svolgimento delle normali attività scolastiche.

Gli studenti, nel rispetto del diritto allo studio ma anche del diritto a frequentare ambienti scolastici idonei, sicuri e dignitosi, comunicano

che una protesta pacifica e civile verrà organizzata questa mattina.

La protesta, avrà il solo obiettivo di richiamare l’attenzione delle

istituzioni competenti su una problematica che incide direttamente sul benessere e sulla tutela della salute degli studenti e del personale,

senza alcuna volontà di creare disagi o contrapposizioni.

Si confida in un intervento tempestivo da parte degli enti responsabili”.