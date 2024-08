Cagliari, albero pericolante in via Cimitero: strada chiusa, delirio traffico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un ramo è pericolante ma mette a rischio la sicurezza di tutto l’albero, alto una decina di metri, che scricchiola tutto. La scoperta questa mattina davanti agli impianti sportivi dell’Ossigeno, nell’aiuola centrale che separa i due lati di viale Cimitero a Cagliari. Proprio quella zona è interessata dai lavori per la nuova metropolitana di superficie. Situazione di pericolo, secondo quanto accertato dai tecnici durante il sopralluogo, e quindi strada interdetta al traffico: sconsigliato anche il passaggio a piedi proprio per la paura che la pianta possa precipitare da un momento all’altro. La polizia locale sta sorvegliando gli ingressi da via Dante e piazza Madre Teresa di Calcutta, facendo defluire il traffico verso viale Bonaria e viale Diaz da una parte e verso via Goceano dall’altra. Molti disagi al traffico, soprattutto perché quella è una zona già interessata a lavori e cantieri. Ma gli agenti di polizia locale non possono che dare una risposta: vietato passare, è pericoloso.