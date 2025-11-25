CAGLIARI – Con un intervento denso di visione politica e di prospettiva urbanistica, l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu ha aperto ufficialmente la fase di votazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, un passaggio considerato strategico per il futuro della città. La replica dell’assessore, che ha chiuso il dibattito consiliare, ha ribadito i cardini della proposta di pianificazione: partecipazione, trasparenza, responsabilità e collaborazione .

“Non sono slogan – ha affermato – ma le condizioni necessarie per una città che vuole crescere senza perdere sé stessa, che vuole diventare più giusta e capace di affrontare i cambiamenti demografici, ambientali ed economici senza lasciare indietro nessuno”.

Cagliari cambia: demografia, migrazioni e attrattività

Al centro dell’analisi introduttiva dell’assessore c’è la trasformazione della città: Cagliari non è più quella del passato e il PUC ambisce a rispondere a esigenze nuove. Un punto cruciale riguarda la dinamica demografica, che vede la città in contrazione ma al tempo stesso capace di attrarre nuovi residenti, dall’Italia e dall’estero.

La pianificazione – ha spiegato – deve preparare la città a questa sfida: “Cagliari può scegliere se diventare una città attrattiva oppure chiudersi. Dobbiamo puntare sull’inclusione, sul capitale umano, sul rafforzamento delle comunità e del sistema economico”.

Una pianificazione che rigenera, non espande

Il nuovo PUC si fonda su un principio netto: rigenerare invece di consumare nuovo suolo. Nel piano non trovano spazio grandi opere, ma interventi “misurati, utili e sostenibili”.

Tra i temi centrali:

riduzione delle superfici impermeabilizzate ,

, rigenerazione degli spazi urbani e delle aree dismesse ,

, riqualificazione dei quartieri ,

, mobilità sostenibile ,

, rafforzamento delle infrastrutture sociali, comprese scuole, impianti sportivi e servizi di prossimità.

Particolare rilievo viene dato all’allineamento con il Piano Paesaggistico Regionale, considerato non come un vincolo ma come un valore: il paesaggio diventa la matrice della pianificazione.

Casa, diritti edificatori e nuove forme dell’abitare

Uno dei pilastri del PUC è la politica per la casa. Il piano introduce strumenti innovativi per affrontare la fuga dei residenti e il caro affitti:

anagrafe del fabbisogno abitativo ,

, utilizzo dei diritti edificatori e perequazione ,

, nuove tipologie abitative come senior housing e student housing,

come senior housing e student housing, riordino e potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica.

Lecis Cocco Ortu ha ribadito che l’obiettivo è “costruire non per la rendita, ma per un fabbisogno reale”.

Un passaggio significativo riguarda il caso di Su Stangioni: l’assessore ha sottolineato che la scelta di non riportare i terreni in zona agricola è legata alla necessità di non cancellare vent’anni di imposte pagate dai cittadini, offrendo una soluzione attraverso la trasferibilità dei diritti edificatori senza espansione urbana.

Una città policentrica, connessa, femminista e accessibile

Il PUC delinea una Cagliari policentrica, fondata su connessioni fisiche e sociali tra i quartieri.

Tra gli assi strategici:

accessibilità universale , con priorità al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

, con priorità al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche; una città attenta alle differenze e ai tempi della vita , con un riferimento esplicito alla prospettiva della città femminista;

, con un riferimento esplicito alla prospettiva della città femminista; rafforzamento delle reti culturali , con la cultura intesa come infrastruttura urbana diffusa;

, con la cultura intesa come infrastruttura urbana diffusa; pianificazione commerciale orientata ai servizi di quartiere, senza nuove grandi distribuzioni.

Sul fronte della mobilità, il piano segue il modello europeo: pedonalità, trasporto pubblico, biciclette e micromobilità prima dell’auto privata.

Verde, clima e sport: la città come ecosistema

Il cambiamento climatico entra nel cuore delle scelte del PUC: la Strategia di adattamento climatico e il nuovo Piano del verde sono integrati nella pianificazione.

Il territorio viene letto come un ecosistema urbano in cui il verde non è decorazione, ma infrastruttura ambientale e sociale.

Anche lo sport assume un ruolo nuovo: non semplice attività ricreativa, ma infrastruttura sociale capace di generare salute, comunità e nuove opportunità.

Una pianificazione che guarda alle istituzioni e al privato

Il PUC prevede un forte dialogo con:

professionisti e ordini tecnici ,

, istituzioni regionali e metropolitane ,

, attori economici e proprietari delle aree dismesse ,

, mondo della scuola, dell’università e della ricerca.

La collaborazione con l’Università riguarderà anche il monitoraggio dei mercati immobiliari e del fabbisogno abitativo, mentre per le aree pubbliche sottoutilizzate è in corso la definizione di un vero e proprio Piano città degli immobili pubblici.

La fase che si apre: osservazioni, partecipazione e aggiornamento delle norme

Lecis Cocco Ortu ha chiarito che l’adozione del PUC non rappresenta la fine del percorso, ma l’inizio della fase più delicata: quella delle osservazioni.

La Giunta rilancerà il Laboratorio di Ecologia Urbana Enrico Corti come sportello permanente per cittadini, professionisti e associazioni, e attiverà strumenti digitali per consultare e commentare il piano.

Parallelamente partirà un confronto con la Regione e con i comuni della Città Metropolitana per aggiornare norme sovraordinate, soprattutto su perequazione, diritti edificatori e analisi del fabbisogno abitativo.

Un piano come processo, non come documento

In chiusura, l’assessore ha ricordato che la sfida del PUC è far crescere una cultura della co-pianificazione: