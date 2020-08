Cagliari, al via il festival “Le notti musicali”

Domani, mercoledì 26 agosto, nell’auditorium del conservatorio “G. P. Da Palestrina” comincia Le notti musicali, il festival che porta sul palco i grandi maestri internazionali della classica, in questi giorni in città come docenti dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari.

L’appuntamento è alle 18 e prenderà il via sulle note del suggestivo Concerto op. 21 in re maggiore di Ernest Chausson, nell’esecuzione del raffinato pianista Enrico Pace, del virtuoso del violino Marc Danel e del giovane ensemble Quatuor Agate.

A seguire sarà proposto il Quintetto per pianoforte e archi in fa minore di César Frank, una delle composizioni più rappresentative del maestro belga-francese. Sul palco ci saranno ancora il Quatuor Agate, insieme a Enrico Pace.

Accanto al festival Le notti musicali, l’Accademia internazionale di musica di Cagliari propone anche delle occasioni per ascoltare i giovani virtuosi, arrivati in città da tutto il mondo per imparare accanto ai grandi maestri. il prossimo appuntamento è sempre domani, mercoledì 26 agosto, alle 11 nell’auditorium del Conservatorio.

Tutti i concerti sono gratuiti. Per il festival Le notti musicali l’ingresso è gratuito su prenotazione (per informazioni Box office Sardegna, tel. 070 657428 ).

L’Accademia di musica di Cagliari nasce da un’idea dei fratelli Cristian e Gianluca Marcia, (direttore artistico il primo, presidente il secondo) ed è realizzata in co-produzione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari.