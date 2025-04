Cagliari, al teatro Lirico parte la corsa per il consiglio di indirizzo: ecco tutti i nomi, spuntano i fedelissimi di centrosinistra. E intanto al Lirico dopo l’addio di Colabianchi passato alla Fenice di Venezia non è stato neppure nominato il nuovo sovrintendente, cresce la preoccupazione tra i lavoratori. Ecco TUTTI I NOMI per la corsa ai posti di potere. Il bando per il consiglio di indirizzo è stato aperto dal Comune, e puntualmente si è aperta la fila per le nomine. Essendo scaduto il 18 marzo, questi sono gli aspiranti alla carica: Miriam Quaquero, Rita Angela Carrusci, Carlo Dore, Nicola Piras, Alessandro Porru, Paolo Rossetti, Riccardo Zinzula, Luigi Zucca, Martino Congia, Giorgio Costa, Maurizio Moretti, Antonello Mura, Andrea Murru e Maria Cristina Onnis. Per la clamorosa mancanza di un sovrintendente, i sindacati hanno scritto una lettera di protesta al sindaco Zedda e alla governatrice Todde.