Cagliari perde una delle figure di spicco più amate e stimate, l’ex procuratore Mario Marchetti. Si è spento in queste ore a 86 anni.

Marchetti era stato anche presidente della Fondazione del Teatro lirico di Cagliari, ruolo che aveva dovuto lasciare lo scorso ottobre a causa di alcuni problemi su salute.

Per anni alla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a Marchetti si devono risultati storici per la giustizia sarda, come l’aver sgominato negli anni ‘90 Banda de Is Mirrionis.

Marchetti aveva iniziato la sua carriera prima insegnando a Bonorva e Macomer per poi arrivare nel ruolo di vice commissario alla Questura di Cagliari nel 1966.

Figura stimatissima e di altissimo livello, vanta una lunghissima carriera alla cui base ci sono sempre stati grandi professionalità e dedizione allo Stato.