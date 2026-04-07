Sgomento e cordoglio a Cagliari per la scomparsa dell’autista del CTM Ignazio Scalas, scomparso improvvisamente a 61 anni.
Amatissimo da colleghi e amici, chi aveva modo di incontrarlo nei turni di lavoro ha avuto modo di apprezzare la sua cortesia e dedizione alla professione.
Sono in tantissimi in queste ore a ricordarlo, sconvolti da una perdita così improvvisa e prematura.
“Grande collega e amico”, si legge fra le decine di commenti dedicati ad Ignazio.
“Non solo un collega ma un amico sempre pronto a dare consigli e ad aiutare con grande umanità”, scrive un altro amico.
“Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, e per i momenti allegri che hai condiviso con noi.
Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e un abbraccio forte a Stefano.
Ciao Ignazio, non ti dimenticheremo mai.”