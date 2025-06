Il cordoglio di amici e colleghi: “Un grande protagonista nel mondo sindacale con tante battaglie accanto ai Lavoratori, affrontate con determinazione, passione e generosità”.

La notizia della sua scomparsa ha destato molto clamore, tanti i messaggi dedicati all’uomo che ha combattuto a favore dei lavoratori.

“È stato alfiere in terra sarda di quel sindacalismo patriottico che ha saputo coniugare i valori della Nazione con quelli del Lavoro. Ha saputo lottare e costruire una realtà che si è distinta e consolidata nel tempo e che ha lasciato in buone e forti mani” ha espresso pubblicamente Corrado Meloni.

“Invitiamo tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Piergiorgio Piu a unirsi a noi per un ultimo saluto lunedì alle 15.15 presso il cimitero di San Michele.

Sarà un momento per ricordare insieme la sua vita e il suo straordinario impegno per i diritti dei lavoratori.

La presenza di ciascuno di voi sarà un segno di affetto e di gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato” ha espresso la Ugl di Cagliari.