Cagliari, addio a Pinello Pinna: per decenni ha “ingrassato” le serrande dei negozi della città

Addio a Pinello Pinna. È morto lunedì 16 agosto, aveva sessant’anni e ultimamente viveva a Capoterra. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della città solo nelle ultime ore, destando ovviamente cordoglio e lacrime. Conosciutissimo non solo in tutta Cagliari, sin da quando era giovane lavorava come “ingrassatore” delle serrande dei negozi della città. Macinava ogni giorno chilometri, chiedendo a ogni negoziante un’offerta in cambio del suo servizio. Sui social in tanti lo piangono e lo ricordano con affetto, dai suoi vicini di casa sino a vari consiglieri comunali. Le sue foto girano nei principali gruppi Fb cittadini. Pinello Pinna lascia due sorelle e qualche altro parente nell’Isola. “Che la terra ti sia lieve Pinello. Grandissimo lavoratore, mancherai a tutta la nostra città”, scrive su Facebook Marco Benucci, consigliere comunale dei Progressisti. “Non credo ci sia qualcuno che non ti ricorderà con un sorriso. Sei stato un grande lavoratore. Mancherai a tutti noi.

Ciao Pinello”, aggiunge la consigliera di centrodestra Roberta Perra.