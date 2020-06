Cagliari, addio a Notti Colorate: “Torna Shopping sotto le Stelle”

Via Notti Colorate e torna Shopping sotto le stelle, la manifestazione creata dalla giunta Floris per lo shopping notturno estivo. Sempre che la Prefettura dia l’ok alla manifestazione.” Notti colorate o un altro modo l’iniziativa sarà ripetuta”, ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “forse torneremo a Shopping Sotto le Stelle per ricordare Paolo Carta (l’assessore alle Attività produttive della giunta Floris, ideatore della manifestazione e morto nel 2012). Dobbiamo capire e vedere da qui a un mese quali le misure restrittive saranno ancora in vigore. Noi”, aggiunge, “ci faremo trovare pronti e non avremo difficoltà a trovare una soluzione condivisa per coniugare le esigenze della sicurezza con quelle dello sviluppo. E troveremo la formula migliore per riproporre una manifestazione che ha sempre avuto grande successo. Dobbiamo fare il modo che il commerci abbia il giusto ristoro e il giusto respiro”.

“L’ideale sarebbe riproporre le Notti colorate diffuse e allargate a tutta la città”, ha aggiunto Paolo Angius del consorzio Strada facendo, “cercando di far invadere anche piazza Yenne, la Marina, il largo Carlo Felice, via Dante, via Sonnino e via Alghero”.