Cagliari, addio a Giovanna Crespellani: è stata la prima avvocata sarda

La Sardegna piange il suo primo avvocato donna. È morta Giovanna Crespellani, aveva compiuto cento anni lo scorso dodici luglio e per settant’anni circa ha indossato la toga, andando a scardinare con la sua decisione un mondo, quello forense, totalmente maschile, e facendo da apripista all’arrivo delle donne nel complicato mondo della giustizia. Figlia di Teresa Mundula, la prima donna laureata in Chimica in Sardegna, e di Luigi, primo sindaco del capoluogo eletto nel dopoguerra, oltre che primo presidente della Regione e Senatore, Giovanna Crespellani ha voluto fare l’avvocata nonostante i dubbi iniziali proprio del padre.

Una vita costellata di tanti avvenimenti e premi e riconoscimenti, ricevuti anche pochi anni fa. Sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio.