Cagliari, a Pirri nascerà un enorme parco lineare tra via Italia e via Santa Maria Chiara nel cuore della città. Una svolta epocale per Pirri: accanto all’asfalto delle più grande strade il primo grande parco lineare green nella storia di Cagliari. Con un cambio d’uso della sezione stradale per portare migliaia di cagliaritani a godersi il verde tutto attorno a piazza Italia. Cosa prevede il progetto? Attorno alla piazza storica e costeggiando via Riva Villasanta, via Italia, Via Santa Maria Chiara, ci sarà un cambio di destinazione di tutta la grande area che oggi si trova a poca distanza dalla carreggiata dove transitano anche i mezzi pubblici. Il piano è già confezionato dentro il piano urbanistico disegnato dai tecnici incaricati dal Comune e in discussione in questi giorni in Commissione. L’obiettivo è quello di restituire a viale Italia il suo vero ruolo appunto di “viale immerso nel verde”, con un parco lineare che introdurrà al centro storico attraverso spazi pubblici definiti “di assoluta qualità”.

Con attorno il nuovo mercato di Is Bingias, recentemente riqualificato, e anche l’Ex Vetreria, che rappresenta un polo culturale di eccellenza ormai a Cagliari. Pensate quanta valorizzazione potranno avere zone come via Balilla, oggi quasi abbandonate e teatro delle peggiori alluvioni. Per la realizzazione del grande parco lineare di via Italia, che appunto si estenderà da una parte su via Riva Villasanta e su via Santa Maria Chiara. E’ stato fatto un importante studio sulle opere idrauliche, necessarie per contrastare i gravi eventi metereologici che spesso gravitano su Pirri. ma la Cagliari del futuro, che sta già sorgendo ed è già agli atti e nelle mani dei consiglieri comunali, è davvero una città completamente nuova. Il Puc è pronto, i progetti sono già certificati e non ci sono voci contrarie in consiglio comunale. Dopo il via libera della commissione, sarà approvato in Aula in tempi brevi. E se per Selargius il parco lineare è un fiore all’occhiello, anche Cagliari avrà finalmente un altro strategico polmone verde.