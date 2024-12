Pirri – La solidarietà non conosce colori: maggioranza e opposizione tutti insieme per le giornate della solidarietà. In campo per raccogliere pasta, riso, biscotti. Spazio anche per gli amici a quattro zampe: gradite crocchette e scatolette per gli animali meno fortunati.

Anche quest’anno, la Municipalità di Pirri rinnova il suo impegno con le giornate della solidarietà, un’iniziativa dedicata alla raccolta di generi alimentari non deperibili per sostenere chi si trova in difficoltà. L’iniziativa è stata organizzata dalla Commissione Politiche Sociali, presieduta da Ornella Porceddu. Una azione che “è stata possibile grazie all’aiuto di tutti, nessun colore politico ci ha diviso, anzi, uniti più che mai a favore degli altri”. Via le beghe, insomma, che mettono in disarmonia gli eletti dai cittadini e che decidono, approvano o si oppongono alle questione per la gestione della città, quando si pensa a far del bene le divergenze vengono messe da una parte e si collabora per il bene di chi sta attraversando un periodo di crisi. Dopo due giornate in cui sono stati raccolti tanti viveri, oggi l’ultima a favore dell’iniziativa: dalle 10:00 alle 13:00 presso l’Ex Dazio, Piazza Italia 40, si potranno portare pasta, riso, olio, biscotti e qualsiasi alimento a lunga conservazione, “compresi beni dedicati ai nostri amici a 4 zampe”. Un ringraziamento speciale va alle 25 associazioni locali che, con il loro impegno e collaborazione, rendono questa iniziativa possibile. Ogni donazione rappresenta un sorriso in più nella nostra comunità. Un appello alla comunità: unisciti a noi per trasformare queste giornate in un momento di unione e condivisione. La solidarietà è il regalo più grande che possiamo donare”.