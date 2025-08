Due nuovi tasselli vanno a comporre il Progetto di Territorio denominato “Riqualificazione del fronte mare di Cagliari” che ha come obiettivo la riconnessione del quartiere Sant’Elia all’agglomerato urbano cittadino. Sono state, infatti, approvate in Giunta due delibere relative alla “Ricucitura delle componenti infrastrutturali e riqualificazione paesaggistico ambientale relative a Borgo Sant’Elia, Piazza Franco Oliverio, Parrocchia Sant’Elia e Lazzaretto e alla “Connessione con la Città e con le aree sportive” grazie alla valorizzazione delle passerelle pedonali esistenti.

I progetti oggetto delle delibere, entrambi finanziati con fondi PN Metro Plus 21-27 (denominati rispettivamente CA7.5.1.2.a.3 e CA7.5.1.2.a.2), si inquadrano all’interno della visione più ampia contenuta nel progetto integrato che interessa il quartiere Sant’Elia e che vede interventi finanziati con fondi PNRR, fondi PN Metro Plus 21-27, in continuità con interventi già finalizzati e finanziati con i fondi PON Metro 14-20.

Vediamoli nel dettaglio. Il primo progetto mira a facilitare la fruizione e la godibilità di un’area che risulta essere tra le più suggestive della città e a rispondere all’esigenza di intervenire sugli spazi abbandonati e poco valorizzati, agevolando il dialogo tra le aree da riqualificare e quelle già riqualificate in questi anni. Con questo obiettivo si procederà alla riqualificazione di piazza Franco Oliverio e dei suoi collegamenti, al riassetto dell’asse viario di Borgo Sant’Elia e di via Gavino Gabriel, insieme alla rimodulazione dei camminamenti pedonali a perimetro della piazza, con la creazione del sagrato prospiciente la Chiesa e di una ricucitura tra la scalinata e il piazzale Lazzaretto.

Il secondo progetto intende realizzare la connessione pedonale tra la cittadella dello Sport del quartiere Montemixi e le nuove grandi strutture sportive emergenti realizzate sulla sponda opposta del canale San Bartolomeo del quartiere sant’Elia. Per fare questo, verranno valorizzate le passerelle pedonali esistenti, che saranno interessate da interventi di risanamento, insieme ad un progetto di ammodernamento architettonico, per inserirle armoniosamente nel contesto urbano, valorizzando la connessione tra le due sponde del canale grazie ad interventi riguardanti anche i prospetti delle infrastrutture. In aggiunta, un progetto di illuminazione pubblica delle passerelle con tecnologia LED fornirà un’illuminazione tecnologica e a norma oltre la possibilità di utilizzare diverse colorazioni in occasione delle manifestazioni sportive o eventi.

I fondi stanziati per i progetti saranno rispettivamente di 4.300.000 per il primo e di 4.500.000 per il secondo, tutti a valere sul programma PN Metro Plus 21-27.