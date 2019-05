Cagliari, 75 gioielli visitabili per Monumenti Aperti: prima storica volta per la galleria del Parco degli Anelli

Sabato 11 e domenica dodici maggio si svolge la ventitreesima edizione di Cagliari Monumenti Aperti, la manifestazione di valorizzazione del patrimonio culturale organizzata dalla Imago Mundi Onlus insieme al Comune. L’inaugurazione sabato alle 10:30 al Conservatorio di musica. Sono 75 i beni aperti gratuitamente e raccontati da seimila volontari, in massima parte studenti provenienti da cinquantanove scuole dell’area metropolitana di ogni ordine e grado e da ben 54 associazioni. Ed è, ancora una volta, il trionfo delle “prime volte” e dei “ritorni”: porte aperte all’asilo di Marina e Stampace in via Baylle, la galleria del Parco degli Anelli a Sant’Elia, la sede dell’associazione nazionale Marinai d’Italia e la torre della Quarta Regia, rientrata nel circuito di Monumneti Aperti dopo il recente restauro. A fare da cornice undici mostre e quarantasette momenti musicali inseriti, questi ultimi, nell’ormai storico progetto “Monumenti in musica”.

I PERCORSI TEMATICI – Sono dieci, eccoli: la valle di San Saturnino (Trentapiedi dei monumenti), gli orti di Villanova, l’itinerario del quartiere di San Benedetto, quello naturalistico della Sella del Diavolo, gli itinerari del parco di Molentargius, i paesaggi visti dal mare, l’itinerario dei murales nella Galleria del sale, quello dell’Exmè di Pirri, il tour tra le case campidanesi a Pirri e l’itinerario dell’ospedale Binaghi. Tutti i monumenti sono visitabili sia sabato sia domenica dalle nove alle venti, per scoprire l’elenco completo basta cliccare qui .