Sei cuccioli di circa 10 giorni di vita, abbandonati all’interno di una busta, lasciata alla base di un cavalcavia, nei pressi di un centro commerciale di Cagliari. È stato un cittadino, che domenica mattina passeggiava in bicicletta, a notare a recuperare lo strano fagotto da cui provenivano dei guaiti, contenente i cuccioli, subito consegnati agli agenti di una Volante e dell’unità motomontata delle “Nibbio”, che transitavano in zona. Un incontro fortuito con l’uomo che ha sicuramente salvato loro la vita. I cuccioli, cinque maschi e una femmina, stanno bene e, dopo essere stati messi in sicurezza dagli Agenti, sono stati affidati temporaneamente ad un canile convenzionato con il Comune di Cagliari.

Nella speranza che i cuccioli possano presto trovare una famiglia, si ricorda che la Polizia di Stato è da sempre impegnata, con la campagna #senontiportononparto, nel prevenire e contrastare il triste fenomeno dell’abbandono degli animali, che peraltro costituisce reato e che, purtroppo, si intensifica con l’approssimarsi del periodo estivo.