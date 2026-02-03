Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 42enne disoccupato residente a Sestu, già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento scaturisce dall’aggravamento di una precedente misura cautelare a cui l’uomo era sottoposto dal settembre 2025. All’epoca l’indagato era stato arrestato per una serie di condotte estorsive e persecutorie messe in atto ai danni di un pensionato 79enne di Sestu, al quale avrebbe estorto somme di denaro attraverso ripetute minacce di morte e molestie telefoniche. Per tali fatti, l’autorità giudiziaria aveva inizialmente concesso la misura degli arresti domiciliari presso una comunità.

Tuttavia, lo scorso 29 gennaio, i militari della Stazione di Sant’Avendrace hanno accertato l’evasione dell’uomo dalla struttura di accoglienza. La violazione delle prescrizioni, tempestivamente segnalata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica, ha indotto i magistrati a ritenere la misura domiciliare non più adeguata, disponendo la sostituzione del beneficio con la detenzione in carcere.

Rintracciato, l’uomo è stato condotto in caserma e, terminate le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.