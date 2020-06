Cagliari, 30enne in manette per detenzione e spaccio di marijuana

Arrestato dalla polizia a Cagliari per detenzione a fini di spaccio durante un controllo in via Antonio Segni.

Nel pomeriggio di ieri i “Falchi” della Squadra Mobile hanno eseguito un controllo in strada in via Antonio Segni di Simon Nieddu, 30enne cagliaritano, il quale ha subito manifestato segni di insofferenza. Gli investigatori hanno quindi proceduto ad un accurato controllo sulla sua persona: in particolare nella manica sinistra della felpa che teneva in mano è stata trovata una busta in plastica, al cui interno erano celate altre due buste, una di dimensioni più grandi ed una più piccola.

Entrambe le buste contenevano marijuana: la prima quasi un etto, mentre la seconda circa 6 grammi.

La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire una coltivazione di marijuana, con una pianta alta circa un metro in procinto di fioritura, e nella camera da letto si è trovato materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.