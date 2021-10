Cagliari, 22enne falciata sulle strisce pedonali in via Campania: è gravissima al Brotzu

Pauroso incidente in mattinata in via Campania a Cagliari. Una giovane di ventidue anni, studentessa, è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali da un’automobile, una Lancia, guidata da un’anziano. L’impatto è stato molto forte, la ragazza è volata per diversi metri prima di sbattere violentemente sull’asfalto.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 l’hanno subito trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravissime, ha rimediato infatti un trauma cranico commotivo. Sul posto anche la polizia Municipale.