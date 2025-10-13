Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Ersu di Cagliari, Marco Meloni: “È un passo avanti decisivo per offrire servizi abitativi dignitosi. Cagliari conta circa 25 mila studenti universitari ma finora abbiamo potuto garantire solo 400 posti letto. Con questi fondi e la variazione di bilancio potremo recuperare in tre anni anche la Casa dello Studente di via Roma, raggiungendo numeri adeguati al fabbisogno e rendendo la città più attrattiva anche per gli studenti stranieri”. I posti letto saranno circa 1700.

Nel dettaglio, 11,6 milioni di euro saranno destinati al complesso di Palazzo Vivanet di via Roma per lavori di manutenzione straordinaria e arredi; 3,95 milioni all’adeguamento della sede amministrativa di corso Vittorio Emanuele II; 3,2 milioni all’ampliamento e all’arredo della mensa di via Trentino; 1,95 milioni al completamento della ristrutturazione della stessa struttura; e 1,8 milioni alla riqualificazione del fabbricato di via Santa Margherita, che diventerà una nuova casa dello studente.