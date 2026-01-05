Due milioni e mezzo di euro per mettere in sicurezza le scuole di Cagliari. È quanto prevede l’accordo quadro approvato dalla Giunta comunale per gli interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici cittadini nel triennio 2026-2028, uno strumento pensato per garantire rapidità ed efficacia negli interventi senza vincolare immediatamente risorse di bilancio.

Il provvedimento consentirà di intervenire su un patrimonio edilizio scolastico ampio ed eterogeneo, caratterizzato da edifici di diversa epoca e tipologia, spesso soggetti a un utilizzo intenso e quindi bisognosi di lavori non ordinari. L’accordo quadro, previsto dal Codice dei contratti pubblici, permetterà di affidare i lavori a un unico operatore economico per un periodo di 36 mesi, attivando di volta in volta singoli contratti in base alle effettive necessità.

Gli interventi potranno riguardare il consolidamento delle strutture portanti, il rifacimento di solai, scale e coperture, l’adeguamento e la realizzazione di impianti e servizi igienico-sanitari, il miglioramento dell’efficienza energetica, il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie di aule, mense e cucine, oltre a lavori su facciate, serramenti e spazi esterni.

Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico per l’edilizia scolastica e in fase di inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, ha come responsabile unico del procedimento l’ingegnere Pierpaolo Piastra, dirigente del Servizio Manutenzione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio.