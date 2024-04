Cade da cavallo durante gli allenamenti per il Palio, in gravi condizioni il fantino sardo Andrea Chessa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il fantino sardo Andrea Chessa, di Orosei, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Il quarantunenne si stava allenando in vista del Palio quando è stato disarcionato: è caduto dal cavallo e ha battuto violentemente la testa per terra, rimanendo esanime. Come riportato dal nostro giornale partner La Nazione, il grave infortunio è avvenuto nella pista di Monticiano, nella provincia di Siena.

Il fantino, conosciuto come Nappa II, è stato caricato a bordo dell’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportato subito, purtroppo in gravi condizioni, all’ospedale. Andrea Chessa ha corso tre volte al Palio. Il debutto in piazza del Campo a Siena avvenne nel 2011 quando la contrada della Chiocciola gli affidò ‘Meremanna’. L’anno successivo corse per il Leocorno con il debuttante ‘Magic Tiglio’. Cadde alla prima curva del Casato. L’ultimo Palio nel 2018 per la contrada della Tartuca con il cavallo ‘Rombo de Sedini’.

Era la quarta giornata consecutiva di addestramenti in vista della corsa che più appassiona i senesi e che è conosciuta ormai in tutto il mondo. I medici dell’ospedale toscano mantengono la prognosi riservata, in attesa che Chessa possa stabilizzarsi e, questo l’auspicio di tutti, migliorare.