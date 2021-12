Cadavere trovato nel Supramonte di Baunei: “È di Claudio Aresu, accanto c’erano i suoi documenti”

È di Claudio Aresu il corpo, in avanzato stato di decomposizione, scoperto da una coppia di escursionisti nel Supramonte di Baunei, in località “Bruncu e Pisu”. Pochissimi dubbi, anche dopo che i soccorritori hanno ritrovato, accanto al corpo, “i documenti del 46enne, sparito ad agosto durante un’escursione, oltre a parti del cuoio capelluto compatibili con quello di Aresu”, come confermato alla nostra redazione da fonti qualificate. I resti dell’uomo sono già stati portati in camera mortuaria all’ospedale, manca solo l’ufficialità data dall’esame del Dna. I parenti, anche pochi giorni fa, avevano lanciato l’ennesimo appello: “Cercate Claudio, è ancora vivo. È stato avvistato da più persone”. Invece, a quanto pare, si trattava di qualcun altro.

A recuperare il cadavere i Vigili del fuoco di Tortolì, dopoa richiesta fatta dai carabinieri. Le operazioni sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Lanusei, competente per territorio, che ha incaricato il soccorso alpino della Guardia di Finanza per gli accertamenti sullo stato dei luoghi e sulla persona rinvenuta. Gli operatori dei Vigili del Fuoco e i volontari del soccorso alpino hanno provveduto alla rimozione e recupero del cadavere. Alcuni elementi riscontrati sul posto sono stati ricondotti oggettivamente a Claudio Aresu, scomparso a fine agosto.