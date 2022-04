Cadavere sul traghetto partito dalla Sardegna, è un uomo di 55 anni

E’ stato trovato morto, da solo, nella zona bar del traghetto partito dalla Sardegna verso Livorno, dove lo attendevano i parenti rimasti sotto choc per la notizia. La vittima aveva 55 anni, e viaggiava a bordo del traghetto Moby Aki. Con il 118 è intervenuta la Polmare, dopo che il medico di bordo ha più volte provato a rianimarlo finché non ha potuto che constatarne la morte. Sul traghetto anche la polizia scientifica per i rilievi e ricostruire l’accaduto. Al momento sono ignote le cause della morte, ma pare non sia stato rilevato alcun segno di violenza.