Cabras, piccola si perde e viene ritrovata al parco: sinergia di forze per ritrovare i genitori. L’allarme è scattato questa sera, attraverso un annuncio social del Comune attraverso il quale si comunicava che “è stata ritrovata la piccola nel parco di via Colombo e pare che si sia persa.

Si informano i genitori”. La bambina è stata presa in carico dalle istituzioni al fine di ricongiungerla alla famiglia. E così è stato: “La bimba è ora tra le braccia dei genitori.

Si ringraziano i cittadini che hanno collaborato e i carabinieri della Stazione di Cabras intervenuti in loco”.