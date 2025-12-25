Il sindaco Simone Monni: “Ringrazio tutte le persone che stanno dando un contributo per le ricerche, anche attraverso la consegna dei pasti caldi per offerte alle squadre dei ricercatori o la disponibilità a fare qualsiasi cosa possa sostenere la causa”.

Si è allontanato da casa sua nel cuore della notte dirigendosi verso vie delle Ciliegie: da allora nessuna traccia di Carta. Alto 1,65, barba e capelli scuri, il momento in cui è uscito da casa indossava una felpa grigia, dei pantaloni in felpa scuri e le scarpe blu. Per ritrovare l’uomo in campo anche i droni con terocamera e un ingente schieramento di uomini e donne.

“Se qualcuno lo avesse visto o lo vedesse avverta subito le forze dell’ordine”.